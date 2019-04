Tatort München: Die ewige Welle Statement der Produzentin Kerstin Nommsen

"Die Eisbachwelle im Herzen des Englischen Gartens gilt als die beste Flusswelle der Welt. Hier treffen sich Surfer unterschiedlichster Altersstufen und Nationalitäten um ihrem Sport nachzugehen – die Welle fasziniert und verbindet. Es ist großartig zu beobachten, wie sich die Surfer im Reißverschlusssystem und mit perfekter Körperbeherrschung in die Welle stürzen. Ihr Freiheitsgefühl überträgt sich auf die Zuschauer am Ufer – und uns hat der Drehtag am Eisbach den unvergleichlichen Surfer-Spirit spürbar werden lassen. Ein großes Dankeschön an die Münchner Surf-Community für ihre Unterstützung!"