50 Jahre Tatort Drehstart in München für Teil 2 des Jubiläums-Tatort

In diesem Jahr feiert die ARD 50 Jahre Tatort. In einer Doppelfolge ermitteln erstmals die Tatort-Teams aus München und Dortmund gemeinsam. In München haben am 3. März 2020 die Dreharbeiten für den zweiten Teil des Jubiläums-Tatort begonnen, bei dem Pia Strietmann (Tatort: "Unklare Lage", "Endlich Witwer") Regie führt. Die Dreharbeiten zum ersten Teil fanden im November/Dezember 2019 unter der Regie von Dominik Graf in Dortmund und Köln statt. Die Bücher für die Tatort-Doppelfolge "In der Familie" stammen von Bernd Lange ("Requiem“, „Was bleibt“, „Das Verschwinden“).