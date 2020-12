Sternstunden-Tag 2020 Hilfe für Kinder in Not - auf allen BR-Kanälen

Der 11. Dezember steht bei BAYERN 1 ganz im Zeichen von Sternstunden: BAYERN 1 Programmchef Maximilian Berg: "Es war für uns alle ein extrem herausforderndes Jahr. Aber wir haben auch eine fantastische Hilfsbereitschaft unserer Hörerinnen und Hörer gespürt. Am Sternstunden-Tag wollen wir diejenigen zu Wort kommen lassen, die sich unermüdlich für Kinder in Not einsetzen."BAYERN 1 Moderator Marcus Fahn übernimmt diesmal eine besondere Rolle: "Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr erstmals Pate für Sternstunden sein darf. Der barrierefreie Spielplatz für Kindern mit und ohne Behinderung mitten in Altdorf ist ein wichtiges Inklusionsprojekt in meiner Heimat Mittelfranken, das ich gerne unterstütze."Außerdem telefonieren die Moderatoren und Moderatorinnen mit Spendern, die mit den unterschiedlichsten Aktionen Geld für Kinder in Not gesammelt haben. Das geht von der Schulklasse über die Großspende bis zur Plätzchen-To-Go Aktion. BAYERN 1 Moderatorin Ulla Müller: "Am Sternstunden-Tag steh ich schon mit einem Lächeln auf. Weil diese unglaubliche Solidarität und Hilfsbereitschaft mich jedes Jahr glücklich machen und die Stunden am Spendentelefon mit die schönsten des Jahres sind. Danke!"Die BR-Regionalstudios berichten in den Regionalsendungen von BAYERN 1 über Einrichtungen, die 2020 von den Sternstunden profitiert haben, und vom Einsatz vieler Freiwilliger. So stellt etwa das Studio Mainfranken das Engagement zweier Frauen aus Unterfranken vor, die auch in der Coronakrise an Sternstunden gedacht haben: Tanja Ruppert aus Esselbach und Erika Schnok aus Güntersleben haben über 500 Gesichtsmasken genäht und zu Gunsten der BR-Benefizaktion verkauft.