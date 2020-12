Sternstunden 2020 Politiker singen für den guten Zweck - auch im Krisenjahr

Bayerns Spitzenpolitiker haben auch in diesem Jahr einen Weg gefunden, um im Rahmen der BR-Sternstunden gemeinsam für Kinder in Not zu singen. Mit einem speziell für die Benefizaktion umgetexteten Weihnachtslied rufen die Volksvertreter wie in jedem Jahr zum Spenden auf und wünschen dabei gleichzeitig "Fröhliche Weihnacht". Zu sehen ist das Ständchen in der Sendung "Sternstunden 2020" am 11. Dezember ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen, die wegen der Corona-Pandemie diesmal live aus dem BR-Studio Unterföhring kommt.