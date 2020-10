BR-Benefizaktion Sternstunden 2020 live aus Nürnberg mit vielen Stars

Auch in diesem besonderen Jahr begeht der Bayerische Rundfunk seinen alljährlichen Sternstunden-Tag. Am Freitag, 11. Dezember 2020 werden ab 6.00 Uhr morgens Spenden für Kinder in Not gesammelt. Ab 20.15 Uhr beschließt die Sendung "Sternstunden 2020" live aus der Frankenhalle in Nürnberg den diesjährigen Sternstunden-Tag. In der Sendung stellen die Moderatoren Sabine Sauer und Volker Heißmann prominente Paten, Engagierte sowie Betroffene aus Hilfsprojekten vor. Und viele musikalische Stars sind dabei, um mit ihrem Auftritt ihre Verbundenheit mit Sternstunden auszudrücken.

Stars in der Sendung

Viele der Musik-Stars, die für Sternstunden auftreten, engagieren sich seit Jahren, übernehmen Patenschaften für Hilfsprojekte oder sammeln durch Konzerte Spendengelder für die Benefizaktion. Auch in diesem Jahr lassen sie es sich nehmen, für Sternstunden zu trommeln, zu singen oder die Geige zu streichen. So treten bei "Sternstunden 2020" folgende Künstler auf: Stargeiger David Garrett, Austropop-Star Rainhard Fendrich, Singer-Songwriter Claudia Koreck, die mit der ganzen Familie musiziert, Liedermacher Werner Schmidbauer und Ami Warning, Musiker und Moderator Hannes Ringlstetter sowie Soul-Königin und Weather-Girl Dorrey Leyles. Für bayerisch-fränkische Klänge sorgen CubaBoarisch 2.0 und die Dorfrocker.

Ein Highlight ist die TV-Premiere des Sternstunden-Songs 2020. Hans-Jürgen Buchner von Haindling, Barny Murphy von der Spider Murphy Gang, Stefan Dettl von La BrassBanda, Sebastian Horn und viele weitere Künstler haben unter der Federführung von Claudia Koreck und ihrem Produzenten Gunnar Graewert begeistert mitgemacht. Das Lied steht ab Freitag, 20. November 2020, auf allen gängigen Plattformen zum Download bereit, die Erlöse gehen zu 100 Prozent an Sternstunden.

Auch der beliebte Chor der bayerischen Spitzenpolitiker singt wieder ein Weihnachtslied für Kinder in Not – allerdings in einer überraschenden, neuen Variante. Für die Komik ist wie immer das fränkische Komiker-Duo Heißmann & Rassau zuständig sowie heuer ihr niederbayerischer Kabarett-Kollege Martin Frank.

Eine besondere Versteigerung haben sich Bergsteiger Alexander Huber, Sternekoch Alexander Herrmann und Stargeiger David Garrett ausgedacht: Die Meistbietenden dürfen jeweils Zeit mit den drei Prominenten verbringen – der Erlös geht an Sternstunden. Wie man in den Genuss dieses Angebots kommt, erfahren die Zuschauer und Zuschauerinnen in der Sendung.

Projekte und Paten

Im Zentrum stehen wieder die Projekte, die Sternstunden in diesem Jahr fördert und die kranken, behinderten oder notleidenden Kinder zu Gute kommen. Der Verein "Frühstart ins Leben" etwa baut Räumlichkeiten im Münchner Perinatalzentrum Großhadern um und auf besondere Weise aus: Dadurch können Frühgeborene oder schwerkranke Babys neben der intensiven medizinischen Versorgung auch von der Anwesenheit der Eltern profitieren.

Zu Gast in der Sendung wird Landtagspräsidentin Ilse Aigner sein, die für Sternstunden in diesem Jahr eine Million Euro aus eingesparten Landtagsmitteln zur Verfügung stellt, um von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Kinder, ihren Familien und Einrichtungen in Bayern schnell unter die Arme greifen zu können.

Werden Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch, sind ganz besondere therapeutische und pädagogische Konzepte nötig. Die Geschwister-Gummi-Stiftung in Kulmbach bietet unter anderem von sexuellem Missbrauch Betroffenen einen Rückzugsort, an dem sie beschützt werden können.

Und im frisch eröffneten Augsburger Hotel "einsmehr" der gleichnamigen Initiative Down-Syndrom werden etwa die Hälfte der Stellen an Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen vergeben und damit Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt geschaffen. Auch zwölf behinderte Jugendliche und junge Erwachsene wurden durch eine Qualifizierungsmaßnahme, mitfinanziert von Sternstunden, bereits in dieses besondere Projekt integriert.