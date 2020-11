BR-Benefizaktion Sternstunden 2020: Die Künstlerinnen und Künstler

Auch in diesem besonderen Jahr begeht der Bayerische Rundfunk seinen alljährlichen Sternstunden-Tag. Am Freitag, 11. Dezember 2020 werden ab 6.00 Uhr morgens Spenden für Kinder in Not gesammelt. Ab 20.15 Uhr beschließt die Sendung "Sternstunden 2020" live aus dem BR-Studio Unterföhring den diesjährigen Sternstunden-Tag. In der Sendung stellen die Moderatoren Sabine Sauer und Volker Heißmann prominente Paten, Engagierte sowie Betroffene aus Hilfsprojekten vor. Und viele musikalische Stars sind dabei, um mit ihrem Auftritt ihre Verbundenheit mit Sternstunden auszudrücken.

David Garrett

Wer mit fünf Jahren als Geiger einen Preis bei "Jugend musiziert" erringt, der scheint für die Musik gemacht zu sein. Der 1980 in Aachen geborene David Garrett folgte schon als Kind seinem Talent und wurde im Laufe der Jahre zu dem, den Yehudi Menuhin mit dem Kompliment adelte, er sei der "größte Violinist seiner Generation". Die klassische Musik ist Garretts Heimat, aber seine Ausflüge in die Unterhaltungsmusik machten ihn erst zu dem Star an der Geige, der er heute ist. Auf seiner Stradivari spielte er nicht nur Rimski-Korsakows "Hummelflug" so schnell, dass er ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen wurde, sondern auch Hits der Pop- und Rockmusik, und brachte auf diese Weise vielen Fans auch die Welt der klassischen Musik näher. Als Geigenrebell veröffentlichte er zahlreiche Alben, die mit Gold und Platin ausgezeichnet wurden, und gewann mehrmals den Musikpreis "Echo" in verschiedenen Kategorien. Von seinem aktuellen Album "Alive" spielt er bei "Sternstunden 2020" den Klassiker der Bee Gees "Stayin‘ alive" aus dem Kultfilm "Saturday Night Fever" und zeigt einmal mehr sein virtuoses Können.

Rainhard Fendrich

Er gehört zu den großen Vertretern des auch in Deutschland so beliebten Austropop. Mit seinen Hits "Weus‘d a Herz hast wia a Bergwerk", "Macho Macho", "Es lebe der Sport" oder "Strada del Sole" kletterte der gebürtige Wiener in den Hitlisten immer wieder ganz nach oben. In den 90er-Jahren prägte er als verschmitzter Moderator die BR-Show "Herzblatt" und machte auch als Schauspieler immer wieder von sich reden. Darüber hinaus engagiert sich Fendrich schon lange gesellschaftlich: Sei es durch Benefizkonzerte Anfang der 2000er-Jahre mit seinen Liedermacher-Kollegen Georg Danzer und Wolfgang Ambros – bekannt als "Austria 3" – für Kinder und Obdachlose oder durch Liedtexte, die immer politischer wurden und seine musikalische Laufbahn in Richtung Liedermacher verschoben. Bei "Sternstunden 2020" wird er den Song "Mit der Zeit" von seinem Album "Starkregen" zum Besten geben.

Sternstunden Song 2020 / Claudia Koreck

Ein Song extra für Sternstunden – das hat für viele bayerische Musikerinnen und Musiker, die sich für die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks engagieren, fast schon Tradition. Auch in diesem besonderen, von der Corona-Pandemie bestimmten Jahr haben sich zahlreiche Künstlerinnen und Künstler zusammengetan, um gemeinsam ein Lied für "Sternstunden 2020" einzusingen und einzuspielen. Die Idee und die Melodie zu "Auf bessere Zeiten" kommen von Singer-Songwriter Claudia Koreck sowie ihrem Produzenten und Ehemann Gunnar Graewert. Alle Beteiligten – viele Stars der bayerischen Musikszene – haben dann einen eigenen Text für ihre Strophe oder einen instrumentalen Part beigetragen. Die Erlöse aus Download und Streaming gehen zu 100 Prozent an Sternstunden. Mit dabei: Claudia Koreck, Gunnar Graewert, Ami Warning, Roger Rekless, Hans Jürgen Buchner (Haindling), Barny Murphy (Spider Murphy Gang), Hannes Ringlstetter, Sebastian Horn, Stefan Dettl (LaBrassBanda), Django 3000, San2, BBou, Ganes, Gudrun Mittermeier, Karin Rabhansl, Andreas Eckert (Pam Pam Ida) und Martin Schmitt.

Außerdem singt Claudia Koreck gemeinsam mit ihrem Ehemann und den zwei Kindern ein Weihnachtslied.

Hannes Ringlstetter

Sein Name steht für feinste bayerische Late-Night-Unterhaltung im BR Fernsehen, aber auch für ebenso bissiges wie musikalisch überzeugendes Kabarett. Dafür bekam er 2019 den Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie "Musikpreis", gemeinsam mit seinem Spezl Stephan Zinner. Der Niederbayer Hannes Ringlstetter ist ein Allround-Genie, das talken und schauspielern kann, musiziert und Bücher schreibt. Im Ersten ist er nun auch noch in der Überraschungs-Talkshow "Club 1" zu sehen. Und sogar ein Sportplatz wurde mittlerweile nach ihm benannt. So steht jetzt im niederbayerischen Großköllnbach die "Ringlstetter-Arena". Dass er Arenen füllen könnte, steht außer Frage – bei Sternstunden 2020 zeigt er sich jedoch von seiner etwas melancholischeren Seite mit dem Titel "Heller Schein" vom Album "Heile Welt", das im April 2021 veröffentlicht wird.

Dorrey Lyles

Als eine Hälfte des aktuellen "WeatherGirls"-Duos schmettert Souldiva Dorrey Lyles den Superhit "It’s raining men" mindestens so mitreißend und umwerfend wie seinerzeit die originalen WeatherGirls Martha Wash und die mittlerweile verstorbene Izora Armstead. Doch neben diesem Klassiker beherrscht Dorrey Lyles Gospel, Blues, Soul, Funk, RnB und Jazz. Die gebürtige Amerikanerin und Wahlberlinerin bringt zu "Sternstunden 2020" einen anderen Welthit mit: "Lean on me" von Bill Withers. Und mit ihrer mächtigen Stimme, dem strahlendem Lachen und ihrer mitreißenden Art wird sie für ein Highlight der Sendung sorgen.

CubaBoarisch 2.0

Mit den CubaBoarischen hat sein Vater Hubert Meixner zwei Jahrzehnte lang erfolgreich kubanisch-bayerische Musik auf die Bühne gebracht. Nachdem sich der Papa zurückzog, hat Sohn Leo Meixner die Band unter dem Namen CubaBoarisch 2.0 wieder zum Leben erweckt. Und auch seine Musik begeistert ebenso mit flotten kubanischen Rhythmen wie mit erdigen bayerischen Klängen. Ob Salsa, Son oder Landler – Leo Meixner und seine Musiker sind zwar in Bayern daheim, aber durch ihre vielen Reisen nach Kuba dort musikalisch fest verwurzelt. Wenn sie gemeinsam mit Sängerin Yinet bei "Sternstunden 2020" verkünden: "Dahoam is überoi", dann vermählen sich Tradition und Moderne, das Alpenland und die Karibik aufs Harmonischste miteinander.

Martin Frank

In der BR-Sendung SchleichFernsehen war er der rasende Reporter, der die schönsten Alltagspossen im Freistaat beleuchtete, auf die Kabarettbühnen hat er in nur neun Jahre vier Programme gebracht und wurde für sein Können und seinen Fleiß 2018 mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Sparte "Senkrechtstarter" ausgezeichnet. Außerdem kann der Mann schauspielern, klassisch singen, ein Buch für die Bestsellerlisten schreiben – und sogar Heiratswütige trauen. Zumindest verfügt der 28-jährige Niederbayer über eine Ausbildung zum Standesbeamten. Da er glücklicherweise die große Bühne mehr schätzt als ein Gemeindebüro, wird er in der Sendung "Sternstunden 2020" für viel Spaß sorgen.

Dorfrocker

Sie kommen vom Dorf und machen partytaugliche Rockmusik mit volkstümlichen Anklängen – so einfach lässt sich das Erfolgsrezept der drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann zusammenfassen. Seit sich die Dorfrocker 2005 gründeten, haben die drei Unterfranken mit ihrer Band über 1200 Livekonzerte gegeben, sogar in den USA, und zehn Alben veröffentlicht – zahlreiche ihrer Titel wie "Dorfkind" sind Ohrwürmer und wurden auf YouTube millionenfach angeklickt. Von eher nachdenklicher Seite zeigen sie sich bei dem Hit, den sie zu "Sternstunden 2020" mitbringen. In "Stille Helden" besingen sie Helden des Alltags, die viel zu häufig übersehen werden.

Werner Schmidbauer

Mit dem BR-Jugendformat "Live aus dem Alabama" wurde Werner Schmidbauer in den 80er-Jahren einem breiten Publikum bekannt. Auch Sendungen wie "Dingsda", "Unter 4 Augen", "Aufgspuit!" oder das "Gipfeltreffen" bescherten und bescheren dem gebürtigen Münchner unzählige Zuschauer. Doch seine eigentliche Leidenschaft gilt der Musik – 16 Alben hat er seit 1994 veröffentlicht und ist nach wie vor bei Konzerten, gerne auch mit renommierten Kollegen wie Martin Kälberer oder dem Italiener Pippo Pollina, zu sehen. Der Benefizaktion Sternstunden ist Schmidbauer seit vielen Jahren eng verbunden und er übernahm immer wieder Patenschaften für geförderte Projekte. Von seinem Best-of-Album "Ois is guat" wird er bei "Sternstunden 2020" gemeinsam mit Ami Warning den Titel "Für vui Geld" zum Besten geben.

Ami Warning

Bei Musikfans klingelt es beim Namen Warning sofort: Ami Warning alias AMI ist die Tochter des Reggae-Bassisten Wally Warning, der seit Jahrzehnten eine Größe in der Musikwelt ist. Tochter Ami unterstützt ihn schon lange auf Konzerten als Bassistin und Sängerin. Im Elternhaus mit Musik groß geworden, begann sie bereits mit 14 Jahren, Gedichte, Geschichten und Lieder zu schreiben. Die Musik der Künstlerin vereint karibische Elemente mit Soul-, Reggae- und Folkklängen. Mit gerade mal 24 Jahren hat Ami schon drei Alben veröffentlicht und so viel Erfahrung gesammelt, dass sie mit vielen Größen der bayerischen Musikszene zusammenspielt – wie eben mit Werner Schmidbauer bei "Sternstunden 2020".

Caroline No und Hörbehinderte

An der Hochschule für Musik in Würzburg musizierten Carolin Weißenberg und Andreas Obieglo nicht nur gemeinsam, sondern entdeckten auch ihre Liebe zueinander. Seitdem leben und arbeiten sie miteinander und heirateten kurz nach Gründung ihres Duos Carolin No. Als dieses gewannen sie Nachwuchs- und Kulturförderpreise für Songpoeten, traten bei zahlreichen Festivals wie den "Songs an einem Sommerabend" auf und spielten mit bekannten Künstlern wie Konstantin Wecker oder Reinhard May. Von minimalistischem Pop entwickelten sie sich immer mehr in Richtung Singer-Songwriter und nahmen Einflüsse aus Blues, Jazz, Country und Elektro in ihre Musik auf. Für Sternstunden haben sie ihren Song "Hände" gemeinsam mit hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen vom Förderzentrum Hören und Sprache an der Musenbergstraße in München choreographiert und einstudiert. Und siehe da: das Zusammenspiel der Musiker mit den beeinträchtigten Kindern hat so perfekt geklappt, dass ein berührendes Video entstanden ist.

Schwammerl-Musi Engelhard

So zahlreich wie die Schwammerl im Wald sprießt bei Familie Engelhard aus Eisendorf in der Holledau der musikalische Nachwuchs. Und dass der das Talent der Eltern Patrick und Doris Engelhard geerbt hat, steht außer Frage. Alle singen und spielen verschiedenste Instrumente. Bei "Sternstunden 2020" streichen Maria (14) und Elisabeth (12) die Geige, Bruder Leopold (9) zupft die Harfe, die beiden Jüngsten Valentin (6) und Benedikt (3) singen, während Mama Doris den Kontrabass spielt und Papa Patrick das Akkordeon. Nicht nur im ländlichen Raum ist die Schwammerl-Musi Engelhard gern gesehener Gast bei Brauchtumsfesten oder zahlreichen Hoagartn. Sie traten auch schon im BR Fernsehen in der Sendung "Huraxdax" auf. Auch eigene Adventsspiele studiert die Familie ein. Mit dem weihnachtlichen Titel "Staad Staad, heit is‘ Advent" spielen sie für "Sternstunden 2020" auf.

Politikerchor

Obwohl sie aufgrund der Pandemie-Bedingungen in diesem Jahr nicht gemeinsam auf die Bühne von "Sternstunden 2020" kommen dürfen, singen Bayerns Politiker auch heuer für Kinder in Not. Das Maximilianeum wurde zur Kulisse für den – natürlich coronakonform produzierten – Politikerchor, der gemeinsam "Fröhliche Weihnacht" wünscht. Und so können die Repräsentanten von im Landtag vertretenen Parteien dann doch wieder zum Spenden aufrufen. Der amüsante Höhepunkt von "Sternstunden 2020" wird wie üblich vom Fürther Musiker, Komponisten und Bandleader Thilo Wolf am Flügel begleitet.

Versteigerungsaktion

Wer noch auf der Suche nach einem einmaligen Weihnachtsgeschenk ist, den dürften die drei Versteigerungsaktionen begeistern, die zugunsten von Sternstunden ins Leben gerufen wurden. Vom 11. bis zum 21. Dezember kann man auf der Website von "United Charity" mitsteigern. Die drei Wohltäter stellen ihre Aktion in der Sendung Sternstunden 2020 vor. Das gibt es zu ersteigern:

Huberbua Alexander Huber, Star der Kletterszene und Bergweltkenner, lädt bis zu acht Personen zu einer Wandertour im Gebiet des Königssees im Nationalpark Berchtesgaden ein.

Geigengenie David Garrett spendiert zwei Mal zwei Eintrittskarten für seine nächste Deutschland-Tour Anfang 2022 – ein Meet & Greet natürlich inklusive.

Und Sternekoch Alexander Herrmann verwöhnt in seinem Posthotel Wirsberg zwei Personen mit einem Heimatmenü inklusive Weinbegleitung, einem Treffen mit Blick hinter die Kulissen seines kulinarischen Reichs und einer Übernachtung.