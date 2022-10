Servus Baby Teresa Rizos als Eve

Teresa Rizos wurde in München geboren, wo sie erste Theatererfahrungen im Jugendclub der Kammerspiele München sammelte. Wenig später folgte die erste Hauptrolle in der BR-Serie DAHOAM IS DAHOAM wo sie seitdem regelmäßig als Gast zu sehen ist. Ihr komödiantisches Talent konnte Teresa erstmals in der Sat1 Serie DER COP UND DER SNOB als charmant schusslige Kripo-Assistentin Kiki zeigen, und wenig später in der Kino-Komödie BOCKSPRÜNGE als durchtrieben unschuldige Valerie. Auf der Theaterbühne stand Teresa Rizos zuletzt 2018 in der Komödie im Bayerischen Hof und zuvor bei den Bad Hersfelder Festspielen. Mit ihrem ersten kabarettistischen Bühnen-Alter-Ego FRANZI RIEDINGER, einer vermeintlichen Jodel-Dozentin aus Soacherding, ist sie derzeit auch auf Kabarettbühnen unterwegs.