Schönes Schlamassel Statements der Produzenten Maren Knieling und Marc Conrad

"Wenn man über einen Stoff für eine romantische Komödie nachdenkt, ist die erste Frage immer, was ist das Hindernis, was die Liebe zunächst unmöglich macht? Wir haben ein Hindernis gewählt, welches auf den ersten Blick nicht so erkennbar ist, nämlich die unsichtbare Glaswand, die manchmal zwischen Juden und Nichtjuden in Deutschland stehen kann. Im Zentrum der Geschichte steht die von Verena Altenberger gespielte Philosemitin Anna, die so fürs Judentum schwärmt, dass sie meint, nur mit einem jüdischen Mann glücklich werden zu können. Aber dahinter steckt die universelle Haltung eines voreingenommenen Blickes, der dazu führt, dass wir alle, tagein tagaus, andere Menschen in Schubladen stecken und nur das erkennen, was wir erkennen wollen. Alles in allem eine doch ganz alltägliche Situation, weil diese Haltung uns das Leben vermeintlich erleichtert, aber 'das dicke Ende' folgt naturgemäß auf dem Fuß."