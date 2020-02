Pumuckl-Schwerpunkt Die Sendungen im Überblick

Freitag, 28. Februar 2020

16.15 Uhr: Wir in Bayern

Studiogast: Ulrich König (Regisseur "Meister Eder und sein Pumuckl")



Sonntag, 1. März 2020

9.30 Uhr: Meister Eder und sein Pumuckl

"Spuk in der Werkstatt" (Folge 1/52)



9.55 Uhr: Meister Eder und sein Pumuckl

"Das verkaufte Bett" (Folge 2/52)



12.45 Uhr: Meister Eder und sein Pumuckl

"Das neue Badezimmer" (Folge 3/52)



13.10 Uhr: Meister Eder und sein Pumuckl

"Das Schlossgespenst" (Folge 4/52)



13.35 Uhr: Meister Eder und sein Pumuckl

"Die abergläubische Putzfrau" (Folge 5/52)



Die 50 weiteren Folgen werden dann ab dem 8. März immer sonntags in Doppelfolgen im BR Fernsehen ausgestrahlt. Jeweils die fünf aktuellsten Folgen stehen nach Ausstrahlung eine Woche in der BR Mediathek zur Verfügung.



14.00 Uhr: Checker Julian – Der Pumuckl-Check

Wer hat die Geschichten vom Pumuckl und dem Schreinermeister Eder eigentlich erfunden und wie kam der kleine Kobold ins Fernsehen? Julian findet es raus und lüftet dabei auch den ein oder anderen Fernsehtrick der Pumuckl-Reihe. Der Checker wird sogar selbst zum Kobold, beim Pumuckl-Musical am Münchner Gärtnerplatztheater. An der Hochschule der Medien in Stuttgart entwickelt Julian zusammen mit Studentin Wathinee eine ganz neue Kobolds-Figur – eine Koboldine.



14.30 Uhr: Pumuckl ist zurück

Die Dokumentation geht der Frage nach, warum die in den 60er-Jahren kreierte Figur heute noch funktioniert und ihr Publikum findet. Was sehen die gealterten Pumuckl-Fans in der Figur? Weshalb interessieren sich auch Kinder und Jugendliche im 3-D-Zeitalter dafür? Die These lautet: Der freche Kobold ist aktueller denn je. Den Erzählfaden spinnen die "Mütter" des Pumuckl, die mit ihm wieder gemeinsam in die Öffentlichkeit zurückkehren: Ursula Bagnall, die Tochter von Autorin Ellis Kaut, Barbara von Johnson als Illustratorin und Tita Korytowski, die Witwe von Film- und Fernseh-Produzent Manfred Korytowski. Sie öffnen für die Doku ihre privaten Archive.

(Erstausstrahlung; Wiederholung am Dienstag, 3. März. um 22.30 Uhr im BR Fernsehen)



17.45 Uhr: Schwaben & Altbayern

Wiederholung des Beitrags "Hans Clarin und die Geschichte des Pumuckl" (2012)



18.45 Uhr: freizeit – Schmidt Max und der selbst gebaute Rodel

Hat der Schmidt Max plötzlich zwei linke Hände? Er baut sich in einer Schreinerwerkstatt einen Rodel und immer wieder geht ihm etwas schief. Und warum bewirft ihn sein Lehrer, ein solider Schreiner, plötzlich mit Schneebällen? Der Pumuckl ist diesmal der feine, rote Faden in der Freizeit-Sendung.