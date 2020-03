PULS Das junge BR-Programm

Was bedeutet PULS?

PULS ist Leben, ist Spaß mitten in Bayern. PULS ist, was dich antreibt und mit der Welt verbindet. PULS bedeutet noch nicht fertig sein, immer weiter Neues entdecken. Dieses Gefühl will PULS im Radio, TV und online transportieren.



Wer ist die Zielgruppe?

PULS wendet sich an junge Menschen, die nicht mehr Teens, aber noch nicht gesettelt sind, die an einer wichtigen Schwelle in ihrem Leben stehen.



Welchen Fokus hat PULS?

Wir bieten mit PULS Information, Orientierung und Ideen für junge Menschen mit einer Online-Affinität und geben Antworten auf Fragen wie: Was berührt mich heute? Was muss ich morgen wissen? Was ist für mein Leben wichtig? Was passiert vor meiner Haustür? Was im Netz?



Wie sieht es mit Nachwuchsförderung aus?

Die Förderung junger Talente, besonders aus den Bereichen Musik und Kultur, ist ein weiterer Schwerpunkt. Die Unterstützung der Newcomer ist vielfältig: PULS bringt sie über die verschiedenen Ausspielwege in die Wohnzimmer der User, Hörer und Zuschauer, stellt sie bei Eigenveranstaltungen wie der Lesereihe oder dem PULS Festival auf die große Bühne neben internationale Stars



Welche Musikrichtung spielt PULS Radio?

PULS spielt heiße Trends, lokale Heroes neben angesagten Hits: Elektro-Pop, Mainstream-Pop, Indie, Gitarren-Pop, HipHop.