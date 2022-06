PULS Open Air 2022 Schwerpunkt ökologische Nachhaltigkeit

Das PULS Open Air möchte sich stetig verbessern und hinterfragt selbstreflexiv das eigene Handeln. Das Team möchte sich den Themen der Nachhaltigkeit verpflichten, einen Wandel für das PULS Open Air und die Branche einleiten und dabei stets offen und ehrlich sein: Das Team ist noch lang nicht da, wo es hinwill – es liegt noch ein weiter Weg vor dem PULS Open Air, aber das Team ist zuversichtlich. Mit der Unterstützung der Besucherinnen und Besucher will das PULS Open Air in fünf Jahren die gesetzten ökologischen und sozialen Ziele erreichen.

Highlights 2022

GEM Tower

Auf dem PULS Open Air ist in diesem Jahr mit dem "Green Energy Mill Tower” (GEM) zum ersten Mal eine CO2-neutrale Bühne. Die GEM-Stage ist energetisch komplett autark und versorgt sich selbst mit Solar- und Windenergie. Beim GEM-Tower handelt es sich um ein internationales Projekt der Technischen Universität Eindhoven (TU/e) mit mehr als 20m Höhe, einer 3kW Windanlage, 10kW PV-Panels und einer Batterie mit 90kWh Leistung.

Die GEM-Stage in der Nähe des Campingbereichs wird am Donnerstag von 12:00 bis 20:00, am Freitag und Samstag von 9:00 bis 20:00 Uhr bespielt. Für die Bühne geplante Programmpunkte sind Streams von PULS Radio, Yoga-Workshops, Nachhaltigkeits-Workshops und DJ-Auftritte.