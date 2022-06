PULS Open Air 2022 Soziale Nachhaltigkeit, Diversität und Inklusion

Schon seit 2018 setzt das PULS Festival einen Schwerpunkt auf Inklusion Im Rahmen einer Fortbildung hat sich das Team mit dem Thema Barrierefreiheit auf Festivals auseinandergesetzt, weil PULS das Thema als unverzichtbaren Aspekt einer sensiblen Umgebung und gleichberechtigten Teilhabe erachtet. Die Festival-Crew ist in diesem Prozess von Expertinnen und Experten in eigener Sache geschult worden, um die Belange der Besuchenden mit Behinderung bestmöglich verstehen und umsetzen zu können.

So können Sie das Awareness-Team direkt erreichen:



• per Mail: inklusion@pulsopenair.de

• per Telefon & WhatsApp: 01573 879 5555

• am Meeting-Point (Auf dem Gelände)