Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen Statement Verena Altenberger

"Für mich hat die Polizeiarbeit, oder das, was ich nun davon verstehe, viel mit Schauspiel zu tun. Ich glaube, gute Ermittler_innen können sich gut in andere Menschen hineindenken und wollen ihr Gegenüber wirklich verstehen - wertfrei.

Bessie ist eine große Empathin, die alles ganz genau verstehen möchte, das ist ihr Antrieb. Die Neugierde am Menschen. Und in diesem Fall kommt Bessie mit ihrer Vorstellungskraft an ihre Grenzen. Weil es eben manchmal nichts zu verstehen gibt, weil manche Menschen sinnlose, gewaltvolle Dinge tun, die niemand nachvollziehen kann, nicht mal sie selbst. Bessie steht überfordert da angesichts der sinnlosen Gewalt."