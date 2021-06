"Frau Schrödingers Katze" Großer Publikumserfolg für Polizeiruf 110 mit Verena Altenberger

Mit 7,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland erzielte der Münchner Polizeiruf 110 mit Verena Altenberger am gestrigen Sonntag, 21. Juni 2021, einen Marktanteil von 27,7 %. Dieser Wert bedeutet den höchsten Marktanteil innerhalb der Krimireihe in den vergangenen zehn Jahren.