Dreharbeiten Johanna Wokalek wird neue Ermittlerin im Polizeiruf 110

"Ich freue mich auf den Münchner Polizeiruf. Nach meinem ersten Gespräch mit den Redakteur:innen, Claudia Simionescu und Tobias Schultze, war mir klar, dass das Hauptaugenmerk nach wie vor auf der Qualität liegt, und zwar alle Gewerke betreffend. Allen voran die Autor:innen und Regisseur:innen. In einer Zeit, in der manches unübersichtlicher wird oder mehr und mehr 'verwässert', freue ich mich besonders, Teil dieses Münchner Kleinods zu sein. Und in der Isar war ich auch noch nie schwimmen. Zeit wird's!"

Vita Johanna Wokalek (Auszug)



Johanna Wokalek zählt zu den versiertesten deutschen Darstellerinnen ihrer Generation. Mit ihren Hauptrollen in den Blockbustern "Die Päpstin" (2009) von Sönke Wortmann und als Gudrun Ensslin in "Der Baader Meinhof Komplex" von Uli Edel schrieb sie Filmgeschichte.



Sie wurde in Freiburg im Breisgau geboren und studierte Schauspiel am Wiener Max Reinhardt Seminar. Nach ihrem Leinwanddebüt mit "Aimée & Jaguar" (1999) gelang ihr 2003 mit "Hierankl" von Hans Steinbichler der Durchbruch. Für ihre Darstellung der Lene gewann Johanna Wokalek den Bayerischen Filmpreis, den Förderpreis Deutscher Film und den Adolf-Grimme-Preis in Gold. Es folgten zahlreiche Hauptrollen in Kino-Erfolgen, wie in Til Schweigers "Barfuss" (2005), Philipp Stölzls "Nordwand" (2008), Lars Kraumes "Die kommenden Tage" (2010), Sherry Hormanns Komödie "Anleitung zum Unglücklichsein" (2012) sowie Christian Schwochows "Deutschstunde" (2019). Für ihre Darstellung in Marcus H. Rosenmüllers "Beckenrand Sheriff" (2021) wurde sie 2022 mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.