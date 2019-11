Polizeiruf 110: "Die Lüge, die wir Zukunft nennen" Drei Fragen an Verena Altenberger

"Dominik Graf ist ein besonderer Mensch und ein besonderer Regisseur. Die Zusammenarbeit mit ihm lässt sich für mich schwer beschreiben, ich will es versuchen: Schon bei den ersten Leseproben habe ich mich derart durchschaut gefühlt, dass es mir leicht fiel und eine helle Freude war, mit größtmöglicher Offenheit und mit allem, was mich als Mensch und Schauspielerin ausmacht an die Arbeit heranzugehen. Die Arbeit mit Dominik ist zutiefst persönlich, und dennoch liegt der Fokus auf Rolle und Film, und wie man mit dem eigenen Suchen diese Arbeit bereichern kann. Ich fühlte mich beschenkt und hatte auch dadurch so viel Freude daran, zurück zu schenken.



Es ist ein großes Privileg für mich, mit dem Traum-Duo Schütter-Graf diesen Film gemacht zu haben."