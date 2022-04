Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen Statement Stephan Zinner

"In der heutigen YouTube-Insta-TikTok-Welt sind 90 Minuten eine lange Zeit, um eine Geschichte – in unserem Fall einen Krimi – zu erzählen. 90 Minuten, in denen keine Waffe gezogen wird, kein Auto in die Luft fliegt und es ganz selten laut wird – gut so. Ich mag die Atmosphäre, die Filippos entstehen lässt. Sie erinnert mich ein bissl an das Portishead Album 'Dummy' von 1994 (...ja, schon länger her, aber cool!)



Ich bin stolz mit so großartigen Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu dürfen."