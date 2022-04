Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen Statement Produzent Ronald Mühlfellner

"Als Produzent ist man gut beraten, die richtigen Talente am Start zu haben, um den erhofften Mix zu bekommen aus Talent, Leidenschaft und großartigem Handwerk. Wir hatten das Glück, diese für ihren Beruf brennenden Filmschaffenden für unseren Film gewinnen zu können, dann machen sogar die stressigen Phasen der Filmherstellung Spaß. Die Zusammenarbeit mit Filippos Tsitos war geprägt von seiner langjährigen Erfahrung und seiner Neugier auf die außergewöhnlichen Facetten dieser Geschichte. Daraus ist ein besonderer Blick auf dieses noch junge Polizeiruf Format mit Verena Altenberger entstanden. Die Inszenierung und visuelle Umsetzung tragen eine unverwechselbare Handschrift dank der kongenialen Zusammenarbeit mit dem Kameramann Ralph Netzer. Auch das Spiel aller Darsteller macht diesen Film zu etwas Besonderem, denn die Geschichte wirkt nicht zuletzt durch den genauen Blick auf die Psychologie der Charaktere. Ein Highlight in diesem Film der Reihe ist zweifellos das Zusammenspiel der beiden sehr unterschiedlich agierenden Ermittlerfiguren, gespielt von Verena Altenberger und Stephan Zinner. So hoffe ich sehr, dass sich die Leidenschaft und Liebe, die von allen Beteiligten in diesen Film gesteckt wurden, auch auf die Zuschauer überträgt."