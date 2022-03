Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen Inhalte

Inhalt in einem Satz / Logline Kriminaloberkommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Verena Altenberger) ermittelt in einem Mordfall an einem jungen Mädchen und stößt dabei auf einem früheren Fall.

Kurzinhalt Kriminaloberkommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Verena Altenberger) versucht den Mord an der 16-jährigen Laura Schmidt aufzuklären und stößt bei ihren Ermittlungen auf einen früheren Fall, dem Verschwinden der ebenfalls 16-Jährigen Anne Ludwig. Gibt es zwischen diesen beiden Fällen einen Zusammenhang? Beide Mädchen sind nach dem abendlichen Eislaufen in einen weißen Transporter eingestiegen.

Langinhalt

Ein totes Mädchen, in Plastik gewickelt, vergraben. Keine verwertbaren Spuren. Keine konkreten Anhaltspunkte. Kriminaloberkommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Verena Altenberger) versucht, den Mord an der 16-Jährigen Laura Schmidt aufzuklären und steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Gemeinsam mit Dennis Eden (Stephan Zinner), der mittlerweile auch zur Mordkommission gewechselt ist, sucht Bessie nach Hinweisen und stößt dabei auf einen früheren Fall, dem Verschwinden der damals ebenfalls 16-Jährigen Anne Ludwig. Gibt es zwischen diesen beiden Fällen einen Zusammenhang? Beide Mädchen sind nach dem abendlichen Eislaufen in einen weißen Transporter eingestiegen. Auf einmal taucht Caroline Ludwig (Anna Grisebach) im Kommissariat auf. Sie möchte wissen, ob das gefundene Mädchen ihre vermisste Tochter Anna ist. Bessie muss dies verneinen. Als erste Ermittlungen ergeben, dass ausgerechnet Caroline Ludwig wohl als Letzte mit Laura gesprochen hatte, steht die sehr labil wirkende Frau unter dringendem Tatverdacht. Bessie glaubt an ihre Unschuld, aber die Beweise gegen Caroline Ludwig verdichten sich immer mehr.