Zu Gast in "Moni's Grill": Elmar und Fritz Wepper Folge 4: Ich oder Wir

Der eine kommt zu früh, der andere zu spät – aber bei der Geburt war es anders herum. Fritz war der erste und Elmar kam später. Die beiden Wepper-Brüder sind Stammgäste in "Moni's Grill", und Fritz kommt immer zu spät. Doch heute sitzt er als erster am Tisch. Elmar ist nämlich noch in der Küche und probiert bei Toni gerade ein neues Gulaschrezept. Und damit kommen die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Geschwistern zu ein und demselben Gegenstand ins Laufen: Fritz behauptet, dass er scheinbar immer nur zu spät sei, weil Elmar offensichtlich immer zu früh dran ist. Und Toni hört, wie ihre Schwester Moni behauptet, dass im Grunde genommen sie allein den Laden schmeißt. Daraufhin stellt Toni in ihrer Küche sofort das Arbeiten ein, geht hoch in die Wohnung und streikt.

Während Fritz und Elmar Wepper in ihren Jugenderinnerungen schwelgen, kommt der gesamte Betrieb im Lokal zum Erliegen. Moni versucht Toni zur Einsicht zu bringen – ohne Erfolg. Schließlich entwickelt Küchenhilfe Pharao eine ganz besondere Lösung für das Ende des Streits der beiden Schwestern.