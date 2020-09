Zu Gast in "Moni's Grill": Sonya Kraus Folge 2: Tag und Nacht

Mittags kommen zwei Gäste ins Lokal, die auffallen. Sonya Kraus, die Moderatorin mit dem Hang zum Lebensgefühl in Pink, die in München bei einem Notar ihr Testament machen will. Und Fritz Meier, dem das Haus gehört, in dem sich ‚Moni’s Grill‘ befindet.

Fritz Meier kommt, um eine Mieterhöhung und einen neuen Mietvertrag anzukündigen. Er tritt forsch und kühl auf. Denn er möchte verhindern, dass er wieder den Verführungskünsten von Toni erliegt – um anschließend betrunken nach Hause zu wanken, selbstverständlich ganz ohne neuen Mietvertrag.

Moni unterhält sich locker und leicht mit Sonya Kraus, die zu den ernsten Dingen des Lebens eine ziemlich ungezwungene Haltung hat. Derweil vertagt Toni die Fortsetzung des Gesprächs mit Fritz Meier auf den Abend bzw. auf die Nacht, wenn sie nach der Arbeit so richtig Zeit für ihn hat.

Am Abend kommt Sonya Kraus wieder, um mit Moni auf ihr Testament anzustoßen – und Fritz Meier, um mit Toni über den neuen Mietvertrag zu verhandeln. Toni geht mit ihm hinauf in die Wohnung, wo sie zusammen mit ihrer Mama Christa ein ganz besonderes Programm für den total liebesblinden Meier vorbereitet hat. Und die Sache mit der Mieterhöhung nimmt dann eine ganz besondere Wendung.