Komödienstadel Das Jubiläumsstück: Ein Bayer in der Unterwelt

Highlight im Jubiläumsjahr ist eine einzigartige Premiere: Erstmals stehen ausschließlich Darsteller der BR-Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam" auf der Komödienstadel-Bühne. Das Stück "Ein Bayer in der Unterwelt - Ein teuflisches Vergnügen in drei Akten" wurde Ende August auf dem Münchner Nockherberg aufgezeichnet und wird am Sonntag, 20. Oktober 2019, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt.

Aus heiterem Himmel findet sich Ludwig "Wiggerl" Gramschatzer in der Hölle wieder. Völlig zu Unrecht, wie er findet. Doch der junge Hipster-Teufel Luzifer, sein Vater Fürst Friedrich und deren Handlanger Hein Wacholder lassen keinen Zweifel daran, dass es aus der Hölle kein Entkommen gibt. Das kann Ludwig so nicht hinnehmen, denn er will unbedingt in zwei Wochen auf dem Fußballplatz stehen und seiner Mannschaft in einem entscheidenden Spiel zum Sieg verhelfen. Und so versucht er dem lethargischen Höllenbewohner Alfons Grünbier, der sich längst mit dem „Leben“ in der Unterwelt abgefunden hat, mögliche Ausbruchsszenarien zu entlocken. Erfolglos.

Auch Erzengel Raffael, der extra aus dem Himmel kommt, da Zweifel an der rechtmäßigen Verfrachtung von Ludwig an den Ort der Verdammnis bestehen, macht ihm nur wenig Hoffnung, da sich das himmlische Asylverfahren als Bürokratiefalle entpuppt. Und als seine Frau Gitti Gramschatzer, mit der er in einer Ehekrise steckt, kurze Zeit später ebenfalls in die Hölle einfährt, aber auf Grund der teuflischen Umgarnungen Luzifers von dort gar nicht mehr weg will, ist Ludwig Gramschatzer nicht nur mächtig eifersüchtig, ihm gehen auch die Ideen für ein Entkommen aus.

Aber dann erfährt er, dass der Tunnel, in dem er und Grünbier täglich schuften müssen – angeblich zur reinen Torture - doch ein Ziel hat: der junge Luzifer will über den Tunnel in den bayerischen Landtag eindringen und von dort aus die Weltherrschaft an sich reißen. Fortan ist Ludwig Feuer und Flamme, denn der gelernte Vermessungsbeamte versucht nun heimlich und mit der Hilfe Grünbiers die Pläne für den Tunnelbau so zu manipulieren, dass dieser auf Berchtesgaden zuläuft, von wo er direkt auf das Spielfeld des besagten Fußballturniers treten könnte. Doch er muss sich mehr und mehr eingestehen, dass er seine geliebte Frau Gitti niemals mit ihrem neuen Lover Luzifer in der Hölle zurücklassen könnte. Und so setzt er alles daran, sie zurück und für seinen waghalsigen Ausbruchsplan zu gewinnen…