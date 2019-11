1939 - 1945 Jahre des Untergangs

Wie durch ein Schlüsselloch blickt der zweite Teil der zweiteiligen Dokumentation anhand eines seltenen Fundus an privaten Farbfilmaufnahmen auf das alltägliche Leben der Menschen an der "Heimatfront" vom ersten bis zum letzten Kriegstag. Wer ahnte, was noch kommen würde? Wer bereute später?