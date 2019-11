Hintergrund Das Besondere an diesem Filmprojekt

Eine Hochzeit in SS-Uniform, das Strahlen in den Gesichtern der Mitglieder eines Filmamateurclubs, als die dampfenden Knödel in einer Gaststätte im Städtchen Dachau serviert werden, an einem heißen Sommertag 1943, nur ein paar Kilometer Fußweg vom Konzentrationslager entfernt: Dieser Blick auf ein privates Alltagsleben in der Diktatur ist auch deshalb so ungewohnt, weil das Filmen in den 30er-Jahren nur wenigen Privatleuten möglich war. Zwar war ab 1936 durch die Entwicklung handlicherer Filmkameras das Filmen nun auch der Mittelschicht möglich, dennoch war dieses Hobby höchst kostenintensiv. Aus diesem Grund gibt es nur wenige Privataufnahmen aus jener Zeit. Die bekannteren Bilder wurden von Profikameraleuten etwa der Wochenschauen hergestellt – mit dem entsprechenden Blickwinkel, den das NS-Propagandaministerium vorgab.

Es ist also die Privatheit der Bilder, die es ermöglicht, sich der Vergangenheit "von Innen heraus" anzunähern.