FilmMittwoch im Ersten: "Herzjagen" Zitate Martina Gedeck, Elisabeth Scharang und Julya Rabinowich

"Caroline kommt mit ihrem Leben nicht mehr zurecht, hat mit Alpträumen und Panikattacken zu kämpfen, bis hin zu suizidalen Gedanken. Eine große Lebenskrise, auch zwischen ihrem Mann und ihr. Doch dann fängt sie sich und sagt wieder ,Ja‘ zu ihrem neuen Leben. Es ist eine Heilungsgeschichte.



Was mich interessiert hat, waren die Phrasierungen der Ohnmacht, denen der Mensch unterworfen ist. Wo man als Mensch an bestimmte Grenzen kommt und sich fügen muss, was der Körper und das Leben machen."