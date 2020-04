FilmMittwoch im Ersten: "Herzjagen" Inhalt

Kurzinhalt

'Das gesamte Leben von Caroline (Martina Gedeck) wird bestimmt durch ihre schwere Herzkrankheit - durch eine erfolgreiche Herz-OP wird sie zurück ins Leben geworfen und muss sich ihm neu stellen.

Inhalt

Caroline Binder (Martina Gedeck) hat ein schönes Zuhause, eine funktionierende Ehe und ein chronisch krankes Herz. Herzspezialist Paul Hoffmann (Anton Noori) verspricht seiner Patientin Heilung durch eine neue OP-Methode – und er hält sein Versprechen.



Caroline kann gesund werden und ein normales Leben führen; dann wären alle glücklich – außer Caroline selbst. Der Abschied von ihrem bisherigen Leben im Schongang ohne Aufregung und Verantwortung, das seit zwanzig Jahren ihren Alltag bestimmt, will ihr nicht gelingen. Caroline fühlt sich um ihre alte Identität betrogen. Schlimmer noch: Sie will weder ihr gesundes Herz, noch will sie ihr Leben. Und bringt dadurch ihr altes und neues in Gefahr.