Bezzel & Schwarz Statement der Programmbereichsleiterin

"Sebastian Bezzel und Simon Schwarz – in unserer neuen Reihe 'Grenzgänger' stehen die sympathischen Schauspieler nicht nur als sie selbst vor der Kamera, sondern auch als langjährige Freunde, die zusammen eine Reise entlang der bayerischen Grenze unternehmen. Das ist das Konzept dieses Formats und es ist äußerst unterhaltsam, was die beiden dabei erleben. Ihr Fazit: Interessante Menschen und erstaunliche Geschichten gibt es überall: sie treffen eine 'Grenzschwimmerin', besuchen einen bayerisch-tschechischen Grenzverein, reisen mit Zeitzeugen zurück in vergangene Jahrzehnte und scheuen sich auch nicht, Bayerns Grenzen aus der Luft zu erkunden.

Sympathisch, lustig und informativ – das ist diese Mischung aus Reisedokumentation und unterhaltsamen Dialogen zweier Freunde."