Jahresvorschau BR präsentiert Filmhighlights 2022

"Ich bin beeindruckt und dankbar dafür, was die Filmschaffenden in diesen herausfordernden Zeiten möglich machen. Mit unseren Filmen und Serien setzen wir wichtige Akzente und gehen bei drängenden Fragen unserer Zeit voran. So stellt der Bayerische Rundfunk zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit auf allen Ebenen in den Fokus, auch und gerade im Filmbereich – sowohl inhaltlich wie auch produktionstechnisch. Die fiktionalen Auftragsproduktionen des BR werden in diesem Jahr unter dem Label 'green motion' einer verbindlichen Selbstverpflichtung zu Mindeststandards folgen. Zusammen mit Produktionsunternehmen, Filmförderern und anderen Sendern stellen wir auf eine ökologischere Herstellungsweise um. Und inhaltlich spannen wir diesen Bogen quer durch alle Genres – lassen Sie sich überraschen, welche kreativen Ansätze hier gefunden wurden." Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks

"Seit über zwei Jahren befinden wir uns in einem Ausnahmezustand, der uns Filmschaffende täglich vor neue Herausforderungen stellt. Dreharbeiten werden unterbrochen oder verschoben, Entscheidungen unter Hochdruck eingefordert. Ein riesiger Kraftakt, den wir gemeinsam stemmen. Aber: Wir produzieren und bleiben hoffnungsvoll! Ich danke allen Beteiligten für das Miteinander, die Einsatzbereitschaft und die ungebrochene Freude am Geschichtenerzählen. Sie können sich auch dieses Jahr auf unsere neuen Serien, Fernsehfilme, Krimis, Kinokoproduktionen mit internationalen Stars und vielfältigen Dokumentarfilme freuen! Ich wünsche viel Vergnügen mit unseren Filmhighlights 2022!" Bettina Ricklefs, Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie

Ausgewählte Filmhighlights

Nachhaltigkeit und Klimawandel sind Themen, die 2022 von den unterschiedlichen Genres beleuchtet werden: Im Dokumentarfilm "Die Recycling-Lüge" (AT) decken die Macher in einer weltumspannenden Recherche auf, warum mehr Plastik als je zuvor produziert wird – obwohl doch Recycling eine mögliche Lösung gegen die Plastikflut darstellt.

Für den Kinofilm "Der Waldmacher" reist Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff nach Afrika und begleitet dort einen Australier, der eine so simple wie geniale Lösung für die dortige Landwirtschaft gefunden hat. Politische Wirkung zeigen immer wieder die Film- und Dokuprojekte des Münchner Filmemachers und Journalisten Daniel Harrich. Im Spielfilm "Bis zum letzten Tropfen"(SWR, BR, rbb, SR), u.a. mit Sebastian Bezzel, Karoline Schuch, Ulrich Tukur, widmet er sich dem Thema Wasserknappheit. Auch Strom, der für uns nahezu permant und problemlos verfügbar ist, kann ein knappes Gut werden: Was ist, wenn er flächendeckend ausfällt? Dieses Thema behandelt die schwarzhumorige Mini-Serie "Alles Finster" für die BR Mediathek.

Geschichten über Menschen aus allen Lebensbereichen und mit unterschiedlichsten Lebenswegen stehen auch 2022 im Zentrum vieler BR Highlights: Ob das Liebespaare aus allen Winkeln dieser Erde ("Love around the World") oder die Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot sind, deren gemeinsamer Weg im hochemotionalen Doku-Thriller "Die Kür ihres Lebens" nachgezeichnet wird. Ob es um die Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek geht oder um die Menschen, von denen das erfolgreiche Format "Lebenslinien" erzählt: von Monika Baumgartner, Christian Stückl, Ottfried Fischer über Asha, die "Marathonfrau aus Bayreuth" oder den Paralympics-Star Gerd Schönfelder bis hin zur Pumuckl-Zeichnerin Barbara von Johnson.

Seit jeher steht der BR für innovative Serien-Projekte. In diesem Jahr geht "Servus Baby" in die dritte Runde und meldet sich in der Weihnachtszeit mit vier neuen Folgen zurück. Auch in den FilmMittwoch im Ersten bringt sich der BR mit einem seriellen Format ein: "Die Glücksspieler" bekommen eine Million Euro in Aussicht gestellt unter der einzigen Bedingung, dass sie versuchen müssen, in einem Jahr glücklicher zu werden – ob das gut gehen kann und am Ende wirklich alle glücklich sind?

Seit fast drei Jahren verkörpert Verena Altenberger die junge Kommissarin Elisabeth Eyckhoff. In Polizeiruf 110: "Das Licht, das die Toten sehen" (AT) versucht sie den Mord an einer 16-jährigen Schülerin aufzuklären. Außerdem sehen sich die Münchner Tatort-Kommissare wieder konfrontiert mit fulminanten Fällen in dem Faschings-Tatort "Kehraus" sowie in den Tatorten: "Flash" und "Krimidinner" (AT), dem 90. Fall für Batic und Leitmayr. Ringelhahn und Voss ermitteln in diesem Frühjahr im Tatort: "Warum" in Nürnberg in einem mysteriösen Mord an einem jungen Mann.

Besondere filmische Höhepunkte hat das Kinojahr 2022 zu bieten: von Kino-Koproduktionen wie "No Name Restaurant", in dem ein mürrischer Araber eine jüdische Gemeinde retten soll, über Debüt-Filme wie "Zwischen uns" von Max Fey mit Liv Lisa Fries bis hin zu bayerischen Stoffen wie dem neuen Eberhofer-Krimi "Guglhupfgeschwader" oder "Schweigend steht der Wald" von Saralisa Volm, in dem eine junge Frau einem dunklen Geheimnis in einer abgelegenen Gemeinde in der Oberpfalz auf die Spur kommt.