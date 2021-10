Bayerischer Fernsehpreis 2021 Schauspielerin Michaela May erhält Ehrenpreis beim Bayerischen Fernsehpreis 2021

Michaela May wurde am 18. März 1952 in München geboren. Mit 13 Jahren hatte sie ihr Leinwand- und Fernsehdebut mit "Onkel Toms Hütte" und "Heidi". Weiter bekannt und beliebt wurde sie durch ihre Mitwirkung in legendären Serien wie den beiden BR-Produktionen "Münchner Geschichten" und "Monaco Franze – Der ewige Stenz" sowie in "Kir Royal". May ermittelte zudem in insgesamt 17 Fällen im Münchner "Polizeiruf 110" und ist seit über 50 Jahren eine feste Größe der bayerischen und deutschen Fernsehwelt. Markus Söder würdigt ihr Schaffen: "Seit den 1960er-Jahren schreibt Michaela May bayerische und deutsche Fernsehgeschichte. Mit ihrer großen Bandbreite an schauspielerischen Fähigkeiten macht sie Filme und Serien immer zu einem TV-Event. Mit ihrem Charme, Humor und menschlicher Tiefe ist sie zurecht ein absoluter Publikumsliebling."