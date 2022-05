BR QUEER Sag nicht, wer du bist!

Xavier Dolan, Regie-Wunderkind aus Kanada, übernahm in diesem Thriller auch die Hauptrolle. Tom fährt aus Montréal aufs Land, um am Begräbnis seines verunglückten Freundes teilzunehmen. Als er auf dem abgelegenen Bauernhof der Familie eintrifft, wird er jedoch von niemandem erwartet. Mutter Agathe weiß noch nicht einmal, dass ihr Sohn schwul war. Mit Gewalt macht ihm Bruder Francis klar, dass dies auch in Zukunft so bleiben soll. Tom gibt nach und gerät in einen Sumpf aus Gewalt, Erniedrigung und faszinierender Anziehung.