Aus Niederbayern Roland Schneider

Dieses Jahr ist die Kartoffel das Gemüse, an dem die fünf Hobbygärtnerinnen und -gärtner ihr Können erproben. Gärtnermeister Sebastian Ehrl hat sich für die Sorte "Purple Rain“ entschieden, eine vorwiegend festkochende Züchtung mit gelb-violettem Inneren. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bekommt zehn Saatkartoffeln und die Aufgabe, für einen möglichst hohen Ertrag zu sorgen. Für Hobbygärtner Roland Schneider aus Geiselhöring im Landkreis Straubing-Bogen eine willkommene Herausforderung. Experimente gehören mit zu seinem Gartenkonzept; neben den klassischen Gemüsesorten finden immer wieder "Neulinge" Platz in seinen Beeten. Dieses Jahr probiert er zum ersten Mal aus, ob sich drei Yacon Pflanzen – eine Verwandte der Topinambur mit essbaren Wurzelknollen – an seiner Schuppenwand wohlfühlen. Das gärtnerische Motto des Niederbayern lautet "Aus der Natur und für die Natur". Und so erfüllt er sich mit seinem Bauprojekt, einem insektenfreundlichen Bachlauf, nicht nur den Wunsch nach Schönheit im Garten. Die Blühpflanzen sollen auch Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten anlocken und das sanft fließende Wasser als Tränke dienen. Rolands Frau Waltraud und die beiden Töchter Anja und Melina packen beim Bau mit an, damit alles nach Plan gelingt. Auch beim Besuch der anderen vier Hobbygärtner und -gärtnerinnen im Spätsommer ist die gesamte Familie aktiv. Schließlich sollen die Gäste einen wunderbaren Tag erleben und es gilt, bei der Kochwertung ordentlich zu punkten. Beim kulinarischen Teil des Wettbewerbs bewerten sich die Teilnehmenden gegenseitig. Bei Roland fällen die Mitstreiter ihr Geschmacksurteil zu Schweinefilet mit Ofen-Gnocchi an Gartengemüse, gefolgt von Apfelgelee mit Löwenzahnblüten und Schmandhaube.