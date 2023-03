Aus der Oberpfalz Anna Seidenzahl

Anna Seidenzahl lebt mit ihrem Freund Stefan und den beiden Hunden Cora und Wenzel in Regensburg. Die beiden sind Forstwirte, sie teilen die Passion für den Wald und das Jagen, das Gärtnern ist ihre Leidenschaft. Anna wird für den Wettbewerb auf ihrem Balkon aktiv, nach dem Motto: auf kleinstem Raum ganz groß. Jeden Zentimeter Platz nutzt sie für unzählige Töpfe und Kästen mit Gemüse, Kräutern, Salat und sogar einer Mini-Wassermelone. Essbare Blüten gehören mit zu ihrem Anbaukonzept, Anna liebt die Farbtupfer, die sie auf den Teller bringen. Und dann steht ihr noch ein Teil vom Gemeinschaftsbeet der Mieter zur Verfügung. Das steht auf dem begrünten Dach des klimafreundlich aus Holz konstruierten Hauses – ein Stück Natur mitten in der Stadt. Dort oben pflanzt Anna auch die vier Wirsingsetzlinge. Innerhalb von drei Monaten werden daraus hoffentlich stattliche, gesunde Wirsingköpfe, mit denen der "Gartenküche"-Experte zufrieden ist.

"In die Höhe gärtnern“ ist Annas Stichwort für den zweiten Teil des gärtnerischen Wettbewerbs, dem selbst gewählten Bauprojekt. Sie hat sich für ein dreistöckiges Beet entschieden, das auf ihrem kleinen Balkon zusätzliche Anbaufläche generieren soll. Gemeinsam mit Stefan schreitet sie zur Tat und meistert alle planerischen und baulichen Hürden. Am Dinnertag treffen sich Annas Gäste in der Nähe des Regensburger Schaugartens für Urban Gardening, wo sie auch kurz Halt machen, um sich inspirieren zu lassen. Gespeist wird – nach einem Rundgang natürlich – auf dem Dachgarten. Anna eröffnet ihr Menü mit einem Reh-Carpaccio mit bunten Gartenschätzen, als fleischlose Alternative mit Rote Bete aus eigener Ernte. Danach gibt es hausgemachte Tortellini, gefüllt mit Wildschweinhack oder mit Mangold und Räuchertofu, natürlich garniert mit essbaren Blüten.