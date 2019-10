ARD-Themenwoche Sendungen in den BR-Hörfunkwellen und als Podcast

Eine Woche lang ist die Frage "Ist das gerecht?" im Rahmen der ARD-Themenwoche auch Schwerpunkt im BR-Hörfunk. Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, B5 aktuell sowie PULS, das junge Programm des Bayerischen Rundfunks, berichten rund um das Thema.

Die Sendungen im Einzelnen:

Bayern 1

mit Beiträgen zur Themenwoche

Bayern 2

"radioWelt am Morgen" senden während der ARD-Themenwoche ab 6.05 Uhr eine Serie mit folgenden Themen:



Montag, 11. November:

Die älteste Schule der Welt: Portrait der King’s School in Canterbury



Dienstag, 12. November:

Die größte Schule der Welt: die City Montessori Schule im indischen Lucknow hat 55.000 Schüler



Mittwoch, 13. November:

Gespräch mit einem/er Vertreter/in des Landesschülerrates



Donnerstag, 14. November:

Wie sieht die Zukunft der Bildung an einer Schule für Behinderte aus?



Freitag, 15. November:

Gespräch mit einem/er Philosophen/in zur Schule und Bildung von morgen



"radioWissen – die ganze Welt des Wissens" widmet sich in der Woche vom Montag, 11. bis Freitag, 15. November jeweils um 9.05 bis 10.00 Uhr schwerpunktmäßig dem Thema Bildung:

Montag, 11. November 2019:

radioWissen

Die Geschichte der Schule. Elitenbildung - Volksbildung

Von Brigitte Kohn



Die Geschichte der Schule beginnt mit der Erfindung der Schrift. Seitdem spiegelt sie alle gesellschaftlichen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Bildungsvorstellungen in einer sich schnell verändernden Welt.



Dienstag, 12. November 2019:

radioWissen

Die Sesamstraße – Ernie, Bert und Krümelmonster



Darf Bildung lustig sein? Kann man beim Zählen lernen Spaß haben? Ernie und Bert, das Krümelmonster oder Graf Zahl aus der Sesamstraße kannten die Antwort schon: na klar! Anfang der 1970er-Jahre war in der Pädagogik gerade alles Umbruch.



Mittwoch, 13. November 2019:

radioWissen

Johann Heinrich Pestalozzi. Vom Erzieher der Armen zum Vater der Pädagogik

Von Martin Trauner



Johann Heinrich Pestalozzi gilt als einer der Väter der modernen Pädagogik. Mit seinem Konzept einer umfassenden Bildung für Geist, Körper und „Herz“ sind seine Ideen bis heute aktuell.



Donnerstag, 14. November 2019:

radioWissen

2 Beiträge zur ARD-Themenwoche:

Neuroplastizität – Wie das Gehirn sich neu strukturiert

Von Maike Brzoska

Unser Gehirn verändert sich ständig. Sonst wäre es nicht möglich, dass wir uns in neuen Situationen zurechtfinden. Im Alter nimmt die Formbarkeit unseres Gehirns allerdings ab. Wie können wir sie erhalten?

Hurra, falsch!? Aus Fehlern lernen

Von Anne Kleinknecht

In einer idealen Welt passieren hier keine Irrtümer. Unternehmen und Organisationen verwenden deshalb viel Geld und Zeit darauf, dass alles nach Plan läuft. Dabei sind Fehler nicht zwangsläufig schlecht. Wer sich konstruktiv mit ihnen auseinandersetzt, sogar offensiv Fehler riskiert, kann viel aus ihnen lernen. Und wer darüber offen redet, bringt nicht nur sich selbst, sondern alle voran.



Freitag, 15. November 2019:

radioWissen

Können Affen ‚sprechen‘? Sprachversuche mit Menschenaffen

Von Bernhard Kastner



Alle Versuche, Menschenaffen das Sprechen beizubringen, scheiterten. Heute weiß man, dass sie mit ihrer speziellen Anatomie des Mund- und Rachenraumes nicht zur Produktion einer differenzierten Lautsprache in der Lage sind.



Freitag, 8. November und Samstag, 9. November 2019

19.05 bis 20.00 Uhr

Live vom "Zündfunk Netzkongress" im Münchner Volkstheater

In Talks, Vorträgen und Diskussionen geht der "Zündfunk Netzkongress" der Frage nach, wie wir die Welt besser machen können. Diskutiert wird mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterschiedlicher Bewegungen, mit Künstlerinnen und Künstlern sowie Expertinnen und Experten über die erforderlichen Rohstoffe für eine gedeihliche Zukunft – Bildung, Wissen, Netz, Demokratie, etc.

Und im Zündfunk-Podcast "Hier nur privat": Die Themen des Netzkongresses von der Netzpolitik im EU-Parlament bis zum Smartphone – alles, was unser vernetztes Leben von heute bestimmt.

BAYERN 3

BAYERN 3 fragt u.a. wer den Kindern etwas beibringen sollte – Eltern oder Schule, und, ob wir unter einem Bildungswahn leiden. BAYERN 3 erklärt u.a., wer den Schulstoff festlegt und wie Bildung und Intelligenz zusammenhängen. Bayern 3 berichtet u.a. von spektakulären Schulwegen und, dass Studienabbrecher immer interessanter werden für die Wirtschaft.

BR-KLASSIK

mit Beiträgen zur Themenwoche

B5 aktuell

Sonntag, 10. November 2019

15.35 Uhr

Campusmagazin

Spezialausgabe zur Themenwoche

Das Campusmagazin widmet sich in einem Themenschwerpunkt alternativen Schulformen:

Von Montag, 11. November bis Freitag, 15. November

jeweils 14.20 Uhr

Campusmagazin

Fünf Beiträge zu alternative Schulformen:



Montag, 11. November 2019

Waldorfschulen – Ganzheitlich Lernen mit Herz und Hand



Dienstag, 12. November 2019

Montessori-Pädagogik – So wird die Eigeninitiative gestärkt



Mittwoch, 13. November 2019

Demokratische Schulen – Kinder sollen möglichst frei entscheiden



Donnerstag, 14. November 2019

Rousseau lebt fort – Landheimschulen setzen auf Natur



Freitag, 16. November 2019

Reform überall – Auch klassische Schulen und Kitas lernen von den anderen

BR-Podcast

#zukunftkschule – Der Podcast für Bildung mit Weitblick

Wie muss die Schule der Zukunft aussehen? Eine Schule, die nicht nur das Wissen von Gestern, sondern auch die Herausforderungen von heute und morgen in den Blick nimmt?

Stichwort: Klimawandel oder Stichwort: Populismus. Gemeinsam mit Schüler*innen geht der Podcast zu Demos und eröffnet mit Lehrer*innen ihre grundsanierte Zukunftsschule. #zukunftschule spricht mit Zukunftsforschern, mit Eltern und Politikern.

