Mission Statement Das Thema "Stadt.Land.Wandel"

"Stadt.Land.Wandel" stellt bisherige und aktuelle Transformationsprozesse vor, zeigt Verände-rungen von Lebensräumen in der Vergangenheit, aus denen wir lernen können, beschreibt Herausforderungen, die uns in naher Zukunft in Deutschland treffen werden, und blickt auf Visionen. Die ARD-Themenwoche interessiert sich für kleine, lokale Initiativen ebenso wie für große politische Weichenstellungen - für Städteplanung genauso wie für theoretische Modelle. Zu den Themenfeldern gehören insbesondere Erwerbsarbeit, Zugang zu Bildungseinrichtungen und zum Gesundheitssystem, bezahlbares Wohnen, Barrierefreiheit und die Akzeptanz von Vielfalt. Zu einer funktionierenden Infrastruktur zählen zukunftsfähige Mobilitätssysteme und ein gerechter Digitalausbau.

Wie kann die Transformation in den Regionen und in Deutschland als Ganzes gelingen? Zu dieser Frage möchte die ARD in ihrer Themenwoche 2021 "Stadt.Land.Wandel" Denkanstöße geben. Antworten suchen wir nicht nur bei Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, wir zeigen auch Best-Practice-Beispiele aus Deutschland und der ganzen Welt und wir sprechen mit den Menschen über deren Ideen und Träume für ihr Leben und ihren Lebensraum. Wir wollen sie dazu anregen, sich aktiv am Wandel ihrer Region zu beteiligen, damit die Orte, an denen sie zu Hause sind, auch in Zukunft attraktiv bleiben.