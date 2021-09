Aktionen zur Themenwoche Mitmachen - Mitgestalten

young reporter – Erzähle deine Story

Der Bayerische Rundfunk und der Bayerische Jugendring rufen unter dem Motto "Was ist dein happy place?" junge Menschen auf dem Land oder in der Stadt dazu auf, ihre Geschichte zu erzählen. Dabei muss ein happy place nicht unbedingt ein Ort sein, es kann sich auch um eine Geschichte rund um einen besonderen Menschen oder ein Tier handeln. Interessant ist, ob dieser happy place das Leben der jungen Menschen an ihrem Wohnort verändert hat, und warum er sie glücklich macht.

Die besten Ideen werden in Zusammenarbeit mit Profis und mit Hilfe eines Storytelling-Seminars vom BR umgesetzt.

Alle Einreichungen werden außerdem auf der Website des Bayerischen Jugendrings veröffentlicht und die Beiträge werden im Rahmen der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel." zu sehen, zu hören und zu klicken sein.

10 Jahre Aktion Schulstunde

Seit zehn Jahren bietet der rbb mit der "Aktion Schulstunde" eine preisgekrönte, interaktive Materialsammlung für Grundschülerinnen und Grundschüler. Auf der Webseite stehen Filme, Audios, Sachtexte, Arbeitsblätter sowie Projektideen zum Download bereit. Das Unterrichtsmaterial ist ein Angebot an alle Grundschulen, kann aber auch für Homeschooling genutzt werden und richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse.

Neben spannenden Fakten nähern sich die Schülerinnen und Schüler dem Thema "Stadt.Land.Wandel" mit einem Stadttier-Quiz, Bauernregeln oder Sprichwörtern und einer Landschaftscollage.

Social Media

Stadt.Land.Fakt: Auf den Social Media-Kanälen liefert die ARD zur Themenwoche unter anderem Infografiken mit interessanten, unterhaltsamen und spannenden Fakten und Zahlen über das Leben, das Glück und die Gesellschaft in Stadt und Land. Jede dieser Infografiken beleuchtet einen Aspekt der ARD-Themenwoche oder erzählt eine Geschichte über die unterschiedlichen Regionen und Lebensverhältnisse. Kurze Impulse zum Diskutieren oder Nachdenken.

#typischhier: Für diese Aktion, die mit der ARD-Themenwoche startet, werden Userinnen und User aufgerufen, auf ihrem Account bei Facebook, Twitter oder Instagram etwas zu posten, das typisch ist für ihr eigenes Umfeld. Ein Bild, ein Video oder auch ein kurzer Text über einen Ort, ein Erlebnis, einen Menschen. Etwas Typisches, das einen freut und das Leben lebenswert macht, oder vielleicht auch nervt.

Online-Umfrage

Im Vorfeld zur ARD-Themenwoche (7. bis 13. November) hat der Bayerische Rundfunk als Federführer zusammen mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und dem Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) eine Online-Umfrage zur Zukunft in der Stadt und auf dem Land gestartet.

Mit der Umfrage "Stadt.Land.Chancen" soll herausgefunden werden, welche Wünsche die Bürgerinnen und Bürger an das zukünftige Leben in urbanen, suburbanen und ländlichen Gebieten haben. Die Ergebnisse werden im Rahmen der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel – Wo ist die Zukunft zu Hause?" im November 2021 veröffentlicht und erscheinen zeitgleich in Form einer wissenschaftlichen Publikation. Im Rahmen der Umfrage werden zusätzlich auch persönliche Geschichten gesammelt, die ebenfalls in die Berichterstattung der ARD einfließen.

