Ulrich Wilhelm Lebenslauf

8. Juli 1961 geboren in München



1967 – 1980

Grundschule und Gymnasium in München



1980 – 1981

Grundwehrdienst



1981 – 1983

Deutsche Journalistenschule, München, 20. Lehrredaktion (Kompakt)



1982 – 1986

Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau (zwei Semester) und München (sechs Semester), Abschluss Erstes Juristisches Staatsexamen



1987 – 1990

Referendardienst (u. a. als Congressional Fellow beim US Congress in Washington D.C.),

Abschluss Zweites Juristisches Staatsexamen



ab 1983

Freier Journalist (im Wesentlichen beim BR-Hörfunk und beim Bayerischen Fernsehen)



1990

Freier Mitarbeiter in der Chefredaktion des Bayerischen Fernsehens



1991

Eintritt in den Staatsdienst als Regierungsrat z. A. im Bayerischen Staatsministerium des Innern, zunächst Kommunalaufsicht, dann im Pressereferat



Mai 1993

Wechsel in die Bayerische Staatskanzlei



1999 bis Ende 2003

Pressesprecher des Ministerpräsidenten und der Bayerischen Staatsregierung

Leiter der Abteilung Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Medien



2004 – 2005

Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst



November 2005 bis Juli 2010

Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und Regierungssprecher im Rang eines beamteten Staatssekretärs



6. Mai 2010

Wahl zum Intendanten des Bayerischen Rundfunks



1. Februar 2011

Amtsantritt als Intendant des Bayerischen Rundfunks



1. Januar 2013

Mitglied des höchsten Entscheidungsgremiums der Europäischen Rundfunkunion (EBU), dem Executive Board.



19. März 2015

BR-Intendant Ulrich Wilhelm wird vom Rundfunkrat für eine zweite Amtszeit gewählt.



1. Februar 2016

Start der zweiten Amtszeit als Indendant des Bayerischen Rundfunks



1. Januar 2018

BR-Intendant Ulrich Wilhelm übernimmt für zwei Jahre den Vorsitz der ARD