Chiemgauer Volkstheater Grenzfeuer

Das Schauspiel von Hans Beck-Gaden wird am 8. und 9. Juni im Theater Gut Nederling in der Inszenierung von Christian Burghartswieser aufgezeichnet und voraussichtlich im November im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt.

An der Grenze zwischen Bayern und Tirol führt Simon Nothas ein heimliches Doppelleben. Zum einem mimt er den einfachen und ehrlichen Grenzwirt, der keiner Fliege etwas zuleide tut, zum anderen ist er ein verwegener und raffinierter Schmuggler, der zusammen mit seinem Freund Neff, dem „Tiroler“, eine erträgliche Schmugglerroute im Gebiet um Sachrang betreibt. Zu seinem Glück fehlt ihm nur noch die passende Frau. Die sieht er in der jungen Evi, die den Verlust ihres Bräutigams schmerzlich betrauert, der kurz vor der Hochzeit beim Schmuggeln erwischt wurde und durch einen gezielten Schuss des Grenzbeamten Gustl Anreiner umgekommen ist. Der Wirt kann Evi überreden, als Kellnerin bei ihm zu arbeiten, um so Rache am verhassten Grenzer zu nehmen. Als dann Gustl Anreiner turnusmäßig in der Grenzwirtschaft auftaucht, beginnt Simon Nothas ein hinterfotziges Intrigenspiel. Doch die langsam aufkeimenden Gefühle zwischen Evi und Anreiner bringen plötzlich eine ganz andere Wahrheit ans Licht….

Drehinformationen: Drehzeit: Freitag, 8. Juni 2012 und Samstag, 9. Juni 2012



Drehort: Theater Gut Nederling, Nederlinger Str. 78, 80638 München



Fototermin

Freitag, 8. Juni 2012, 16.00 Uhr, im Theater Gut Nederling



Sendetermin: voraussichtlich November 2012 , 19.45 Uhr im Bayerischen Fernsehen



Darsteller: Rollen und Darsteller

Simon Nothas, Grenzwirt: Markus Neumaier

Käthi, Magd bei Nothas: Michaela Heigenhauser

Evi Gschwandtner: Kristina Helfrich

Gustl Anreiner, Führer eines Grenzpostens: Tom Mandl

Sepp Brandner, Grenzjäger: Hans Kitzbichler

Andreas Neff, der „Tiroler“, Schmuggler: Reinhard Exenberger

2 Grenzer: R. Pointvogl / F. Bauer



Stab:

Inszenierung:. Christian Burghartswieser

Fernsehregie: Thomas Kornmayer

Kamera: Stefan Wolff

Ton: Frank Sattler

Szenenbild: Ilona Schwab

Produktionsleitung: Michael Hartinger

Redaktion: Sabine Boueke-Loosen / Bayerische Serie und Volkstheater