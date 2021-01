Klimawandel einfach erklärt Neues Web-Format "PlanetB"

Im ersten Video erklärt Ilka Knigge, warum der CO2-Ausstoß der USA unter Donald Trump gesunken ist, und welches Vermächtnis der scheidende US-Präsident in Sachen Klimaschutz hinterlässt. In weiteren Folgen schaut sich die Journalistin genauer an, warum ausgerechnet Marokko ein Klimavorbild ist, während Deutschland eher schlecht dasteht. Und sie rechnet aus, ob das beliebte Bäumepflanzen fürs Klima wirklich den Planeten retten kann. Ilka Knigge reagiert in "PlanetB" auf aktuelle Trends der YouTube-Welt, auf Fragen aus der Community, auf Absurdes in der Klimapolitik und scheut sich auch nicht, ihre Meinung zu sagen. Wenn sie sich durch einschlägige Studien kämpft, direkt bei Forschenden anruft oder Klimafragen mit Memes aus dem Netz kommentiert, ist das Ergebnis manchmal erschreckend, manchmal lustig – dabei aber auf jeden Fall immer auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse.