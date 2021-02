nachtlinie extra Zu Besuch in der Bayreuther Synagoge

Bei Sanierungsarbeiten kam es 2009 zu einem sensationellen Fund: Unter den Brettern des Dachbodens stießen Handwerker auf eine Genisa – einen Hohlraum zur Aufbewahrung jüdischer, liturgischer Schriften, die nicht mehr genutzt, aber auch nicht weggeworfen werden dürfen. Unter den 8000, bis zu 250 Jahre alten Fundstücken waren auch Zettel mit kabbalistischen Sprüchen oder Wünschen, wie sie in die Klagemauer in Jerusalem gesteckt werden.

Seit mindestens 1700 Jahren leben Jüdinnen und Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands – nachweislich seit dem 11. Dezember 321, als ein Edikt Kaiser Konstantins die Berufung von Juden in Ämter der Stadtverwaltung von Köln gestattete. Das Jubiläum der Ersterwähnung jüdischen Lebens hierzulande ist Anlass für ein bundesweites deutsch-jüdisches Festjahr. Dieses begleitet der Bayerische Rundfunk in Hörfunk, Fernsehen und online mit einem umfangreichen, laufend um neue Beiträge erweiterten BR Thema: "Schalom – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".

Dokumentationen, Reportagen, Features, Gespräche, Archivschätze und digitale Angebote geben Einblick in das deutsch-jüdische Zusammenleben in Geschichte und Gegenwart. Sie laden dazu ein, die reiche jüdische Geschichte, Religion und Kultur in all ihren Facetten neu zu entdecken. Eine immer wieder aktualisierte, detaillierte Übersicht über die vielfältigen Programmangebote in Hörfunk, Fernsehen und online, zahlreiche Zusatzinformationen, eine interaktive Karte der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern sowie ein Glossar gibt es auf einer eigenen Homepage zum Jubiläumsjahr.