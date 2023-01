Historische Filmbeiträge neu- und wiederentdeckt BR retro - Das Magazin

"BR retro - Das Magazin" bietet historische Filmbeiträge aus allen Themenbereichen und Jahrzehnten zum Neu- und Wiederentdecken, spannende wie amüsante Hintergrundinformationen und lädt zum Austausch der Generationen über die Einordnung und Bewertung der Filme ein. Manche Einschätzung ist auch nach Jahrzehnten noch erstaunlich aktuell, während anderes heute kritisch gesehen wird oder kaum mehr nachvollziehbar ist: In der Premierensendung am 15. Januar etwa erinnert ein selten gezeigtes Filmdokument an die Ankunft der Beatles in Salzburg 1965 und zeigt das völlige Unverständnis des Reporters gegenüber den Pilzköpfen und ihrer Fans, eine Massenhysterie unter "4000 Viertelwüchsigen".