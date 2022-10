Gespräche und Porträts in Hörfunk, Fernsehen und online Zum 90. Geburtstag von Charlotte Knobloch

Charlotte Knobloch vollendet am 29. Oktober ihr 90. Lebensjahr. Das BR Fernsehen fasst am 30. Oktober ab 23.15 Uhr die Höhepunkte des Festakts für die langjährige Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern zusammen, außerdem gratuliert der BR bis zum 1. November mit zahlreichen weiteren Sendungen.

Gespräche und Porträts geben Einblick in ihr bewegtes Leben und vielfältiges Wirken – etwa ein Dokumentarfilm am Mittwoch, 26. Oktober, im BR Fernsehen oder ein Interview in der "nachtlinie" am Freitag, 29. Oktober. Weitere Sendungen gibt es bis zum 1. November in ARD alpha, auf Bayern 2, in der ARD und BR Mediathek, als Podcast unter bayern2.de sowie auf der umfangreichen, laufend um neue Beiträge erweiterten Webseite www.br.de/juedisches-leben.

Charlotte Knobloch hat jüdisches Leben hierzulande entscheidend geprägt und auch dazu beigetragen, den Blick auf Deutschland im Ausland zu verändern. Als erste Frau schaffte es die Münchnerin 2006 an die Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland. Als Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern holte sie mit dem Neubau des jüdischen Gemeindezentrums und der Einweihung der neuen Hauptsynagoge Ohel Jakob im Jahr 2006 das jüdische Leben in die Mitte ihrer Heimatstadt zurück: Das Jüdische Zentrum am St.-Jakobs-Platz ist ohne ihren Willen und ihr jahrelanges, leidenschaftliches Engagement nicht vorstellbar.

Der Dokumentarfilm ʺCharlotte Knobloch – Ein Leben in Deutschlandʺ am 26. Oktober 2022 um 22.45 Uhr im BR Fernsehen zeichnet chronologisch den Lebensweg der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern über mehr als acht Jahrzehnte nach und verknüpft dabei gleichzeitig die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Durch diese parallel erzählte Geschichte wird die Wechselwirkung zwischen Lebenslauf und Zeitgeschichte, zwischen Einzel- und Kollektivschicksal sichtbar und nacherlebbar.

In der ʺnachtlinieʺ am 29. Oktober 2022 um 21.15 Uhr in ARD alpha blickt Andreas Bönte mit Charlotte Knobloch auf ein bewegtes Leben zurück. Sie verbrachte ihre Kindheit im Versteck vor den Nazis, die geliebte Großmutter wurde in Theresienstadt ermordet. Aber Charlotte Knobloch kehrte ins Leben zurück mit einem klaren Ziel: Sie kämpft seit vielen Jahrzehnten dafür, dass aus dem Nebeneinander von Juden und Nicht-Juden ein echtes Miteinander wird. Dass ihre Zukunft in Deutschland und in München liegen könnte, war für die Zeitzeugin nach dem Holocaust zunächst undenkbar. Aber sie blieb. Heute schwärmt sie von München: ʺEs ist meine Heimat. Ich habe die Münchner so gerne, die Menschen, sie sind ein besonderes ʹG‘wachslʹ, wie man so schön sagt.ʺ Und sie ist überzeugt: ʺWir sind da und wir bleiben da. Das ist mein Satz, und an dem halte ich mich fest.ʺ

Festakt für Charlotte Knobloch - Zusammenfassung im BR Fernsehen

Am 30. Oktober 2022 wird Charlotte Knobloch in München mit einem Festakt anlässlich ihres 90. Geburtstag geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter werden in der Ohel-Jakob-Synagoge sprechen. Das BR Fernsehen fasst in einer Sondersendung ab 23.15 Uhr die Höhepunkte dieses außergewöhnlichen Festaktes zusammen.