Großes Interesse an BR-Angeboten ARD Jugendmedientag 2022 ein großer Erfolg

Auch Journalistinnen und Journalisten des Bayerischen Rundfunks kamen in die Klassenzimmer, brachten Tipps und Tricks zur Medienpraxis mit und boten spannende Einblicke in den Berufsalltag. Im Fokus der BR-Workshops standen die Fragen: Wie drehe ich ein Video mit dem Smartphone? Woran erkenne ich vertrauenswürdige Quellen? Und wie arbeiten investigative Journalisten?

BR-Intendantin Katja Wildermuth nahm gemeinsam mit Rundfunkrat Hamado Dipama an einer Diskussionsrunde zum Talk "Vielfalt in den Medien" teil. Sie betonte, der BR brauche "Vielfalt auch in der Belegschaft, um vielfältiges Programm anbieten zu können." Veranstaltungen wie der Jugendmedientag seien ein wichtiges Format für Austausch und Dialog: "So erfahren wir, welche Themen die jungen Leute bewegen und bekommen wichtige Anregungen für unser Programm und, so hoffen wir, viel guten Nachwuchs."