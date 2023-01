Neue Doku ʺZeuge der Zeit: Elly Gotzʺ

Der 1928 in der litauischen Stadt Kaunas geborene Elly Gotz wurde im Alter von 13 Jahren gemeinsam mit seiner Familie und anderen jüdischen Nachbarn und Verwandten von den Nationalsozialisten in ein Ghetto gepfercht. Seine Eltern mussten Zwangsarbeit leisten, täglich wurden Menschen von den deutschen Befehlshabern oder antisemitischen Litauern gefoltert oder umgebracht. Alle Juden mussten ihre Bücher abgeben, weil auch die jüdische Kultur der Juden nach dem perfiden Plan der Nationalsozialisten ausgelöscht werden sollte. Doch Elly und sein Vater Julius Gotz richteten in einem verlassenen Speicher eine geheime Bibliothek ein. Während seine Eltern bei der Zwangsarbeit sind, versteckte sich Elly hier und las. Puschkin, Goethe, Schiller. ʺDas war meine Bildung im Ghettoʺ, sagt Elly Gotz, der nach dem Krieg Ingenieur wurde und seit 1964 in Kanada lebt. Letztlich war es auch die Ausbildung zum Schlosser in einer improvisierten Metallschule im Ghetto Kaunas, die Elly immer wieder das Leben rettete, weil er als ausgebildeter Arbeiter später im Konzentrationslager Dachau durch seine Fachkompetenz die Möglichkeit hatte, im Außenlager Kaufering eine bessere Arbeit an einer Zementpumpe zu bekommen.