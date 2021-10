Orientierung in Studium und Beruf Neues Web-Format ʺalpha Uniʺ

Dort auf der Homepage von „alpha Uni“ werden in Paaren Filme zur Orientierung zu einem Studienfach sowie dem späteren Beruf angeboten – in einer Woche zum Beispiel das Video "Medizin studieren", in der darauffolgenden Woche das Video "Neurochirurgin sein".Die Videos sind auch in der ARD Mediathek zu sehen, außerdem, voraussichtlich ab 10. Januar 2022, immer montags um 22.45 Uhr, im Fernsehprogramm ARD alpha.