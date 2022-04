Neuigkeiten aus dem All ʺSpace Night Newsʺ: Die Milchstraße und Plutos Eisvulkane

Als silbrig schimmerndes Band am Horizont leuchtet sie am Nachthimmel: die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie. Doch was genau wissen wir eigentlich über unsere Galaxie, und was gibt uns noch Rätsel auf? Mindestens genauso faszinierend ist die Vorstellung, dass der Planet Pluto von Eisvulkanen überzogen sein könnte. Was den sogenannten Kryovulkanismus ausmacht, zeigt die neue Folge ʺSpace Night Newsʺ am Sonntag, 1. Mai 2022, um 19.15 Uhr in ARD alpha und schon ab Samstag, 30. April 2022, auf ardalpha.de und in der BR Mediathek.