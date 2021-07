Space Night News Neuigkeiten aus dem All

Seit langem sucht die Wissenschaft nach extraterrestrischem Leben. Aber auch die Erde ist von potenziell bewohnbaren Planeten aus zu sehen. Werden wir von Außerirdischen beobachtet? In der dritten Ausgabe des Space-Magazin ʺSpace Night Newsʺ präsentiert die Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Sibylle Anderl neue Forschungen zu diesem Thema. Außerdem berichtet sie über die Verdunkelung eines Riesensterns und stellt eine bahnbrechende Entdeckung in der Welt der Astrophysik vor – am Sonntag, 1. August, um 19.15 Uhr in ARD-alpha und vorab in der BR Mediathek ab Freitag, 30. Juli.