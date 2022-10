Zum 80. Geburtstag des Kult-Malers Das große Bob Ross Special

Freitag, 28. Oktober 2022



21.00 Uhr: Bob Ross – The Happy Painter

(Englische Originalfassung ohne Untertitel)

Dokumentation, USA 2011



22.05 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Divine Elegance

22.30 Uhr Bob Ross – The Joy of Painting: Cliffside

23.00 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Autumn Fantasy

23.30 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: The Old Oak Tree

23.55 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Winter Paradise

0.25 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Day’s gone by

0.50 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Change of Seasons

1.20 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Hidden Delight

1.45 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Double Take

2.15 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Valley View

2.45 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Tranquil Dawn

3.10 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Royal Majesty

3.40 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Serenity

4.05 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Cabin at Trail’s End

4.35 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Mountain Rhapsody

5.05 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Wilderness Cabin

5.30 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: By-The-Sea



Samstag, 29. Oktober 2022



6.00 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Indian Summer

6.25 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Blue Winter

6.55 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Desert Glow

7.25 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Lone Mountain

7.50 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Florida’s Glory

8.20 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Autumn Images

8.50 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Hint of Springtime

9.15 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Around the Bend

9.45 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Countryside Oval

10.15 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Russet Winter

10.40 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Purple Haze

11.10 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Dimensions

11.40 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Deep Wilderness Home

12.05 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Haven in the Valley

12.35 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Wintertime Blues

13.00 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Pastel Seascape

13.30 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Country Creek

13.55 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Silent Forest

14.25 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Frosty Winter Morn

14.55 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Forest Edge

15.20 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Mountain Ridge Lake

15.50 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Reflections of Gold

16.15 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Trail’s End

16.45 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Evergreen Valley

17.10 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Balmy Beach

17.35 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Lake on the Ridge

18.00 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: In the Midst of Winter

18.25 Uhr: Bob Ross – The Joy of Painting: Wilderness Day



18.55 Uhr: Bob Ross – The Happy Painter

(Englische Originalfassung ohne Untertitel)

Dokumentation, USA 2011



Alle Sendungen stehen nach Ausstrahlung 7 Tage in der ARD/BR Mediathek zur Verfügung.