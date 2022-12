Chancen, Risiken und Grenzen alpha-thema: Künstliche Intelligenz

Wo ist künstliche Intelligenz nützlich? Und ab wann wird sie möglicherweise gefährlich? Für die Dokumentation ʺÜbernehmen jetzt die Maschinen?ʺ um 21.00 Uhr trifft Sarah Plass Expertinnen und Experten, die dazu forschen und bereits mit künstlicher Intelligenz arbeiten: in der medizinischen Diagnostik, im Finanzwesen, im Straßenverkehr, im mittelständischen Betrieb und sogar beim Fußball. Eine Reise in eine Zukunft, die schon begonnen hat, obwohl Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz für die Mehrheit der Menschen wohl noch gar nicht absehbar sind.

Ob Saugroboter, KI-gesteuerte Robbenattrappen für Demenzerkrankte oder animierte Sexpuppen: Was bedeutet es, wenn Roboter reagieren, als würden sie Gefühle erwidern? Sind soziale Roboter nur smarte Spielzeuge oder Wesen einer eigenen Art, die ein Bewusstsein entwickeln könnten? Darüber diskutieren im ʺalpha-podium: Sind intelligente Roboter soziale Wesen?ʺ um 21.45 Uhr Catrin Misselhorn, Professorin für Philosophie an der Georg-August-Universität Göttingen, Martin H. Fischer, Professor für Kognitive Wissenschaften an der Universität Potsdam, Yuefang Zhou, Gastwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin im Projekt ʺEmotional Machinesʺ und der Medienwissenschaftler Thomas Christian Bächle. Es moderiert Pfarrer Hendrik Meyer-Magister, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing.