Tempelstadt Naga 7 Fakten über die geheimnisvolle Kultur

Ausgrabungen in Naga Verborgene Schätze einer Hochkultur

Eigentlich kaum zu glauben: Es gibt eine antike Zivilisation, von der sogar viele Historiker noch nie gehört haben. Eine Hochkultur im Norden des Sudans, die faszinierende Kunstwerke und spektakuläre Tempel geschaffen hat, mit einer eigenen Schrift und engen Kontakten in den Mittelmeerraum. Und trotzdem: Im Geschichtsunterricht wird das Königreich von Meroe (300 v. Chr. bis 350 n. Chr.) nicht erwähnt.

Meroe war einst ein antikes Handelszentrum. Meroitisches Eisen wurde bis in den Mittelmeerraum gehandelt. Außerdem versorgten meroitische Kaufleute die antike Welt mit exotischen Waren aus Zentralafrika. Vor allem Gold war gefragt, aber auch Elefanten, die in den großen Schlachten der Antike als Kriegselefanten eingesetzt wurden.

In Meroe verehrte man eine Vielzahl von Göttern. Einige davon haben die Meroiten von ihren ägyptischen Nachbarn übernommen. Doch der Fall des berühmten Widdergottes Amun könnte anders liegen. Manche Forscher vermuten: Der spätere Hauptgott der Ägypter stammt ursprünglich aus dem Nordsudan, wo er bereits von einer Kultur verehrt wurde, die viel älter ist als das Reich von Meroe.

Pyramiden - typisch ägyptisch. Aber nicht nur: Pyramiden gibt es auch in Meroe, und zwar ziemlich viele. Zugegeben, sie sind mit ihren bis zu 30 Metern Höhe ein bisschen kleiner. Und leider sind die meisten ziemlich kaputt. Im 19. Jahrhundert hatte ein italienischer Abenteurer namens Giuseppe Ferlini an die 40 Pyramiden abtragen und sogar sprengen lassen, auf der Suche nach Gold. Als er unter den Grabbeigaben der Königin Amanischacheto tatsächlich Gold gefunden hatte, tat er sich allerdings schwer, es zu verkaufen. In Europa wollte ihm schlicht niemand glauben, dass der fein gearbeitete Goldschmuck tatsächlich von antiken Sudanesen stammte.