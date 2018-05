Nordrhein-Westfalen Zwei junge Frauen in Bochum von Blitz getroffen

Ein Blitz hat zwei Frauen bei Bochum getroffen und schwer verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste eine der Frauen am Sonntagabend wiederbelebt werden. Sie schwebte in Lebensgefahr. Auch die zweite Frau wurde schwer verletzt.

Bei einem schweren Gewitter sind am Sonntagabend in Bochum zwei junge Frauen vom Blitz getroffen worden. Die beiden Frauen Anfang 20 seien auf einem Fußweg im Stadtteil Wattenscheid unterwegs gewesen, als sie vom Blitz getroffen worden seien, teilte die Feuerwehr mit.

Notarzt-Einsatz mit Wiederbelebung

Eine der beiden musste vor Ort wiederbelebt werden, auch die zweite Frau wurde demnach schwer verletzt. Beide Frauen wurden nach einer Notbehandlung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Acht Rettungskräfte waren im Einsatz.

Keller liefen in Bochum voll

Durch das schwere Gewitter mit Hagel und Starkregen liefen außerdem mehrere Keller in Bochum voll. Mehrere Straßen wurden überflutet. Es war bereits das zweite Gewitter in Bochum am Sonntag. Ein erstes Gewitter war am Nachmittag laut Feuerwehr fast folgenlos verlaufen.

Ein Blitzschlag kann tödlich sein

Verbrennungen, Lähmungen, Bewusstlosigkeit, Herzstillstand: Ein Blitzschlag kann tödlich sein. Wer im Freien oder - noch schlimmer - in den Bergen von einem Gewitter überrascht wird, sollte deswegen sofort Schutz suchen. Bei Bergtouren sollte man immer ein wachsames Augen auf den Himmel haben - und bei herannahenden, großen Wolken oder unsicherer Wettersituation schnellstmöglich abbrechen und das Tal oder eine Berghütte aufsuchen. Schafft man das nicht, sollte man sich nach einer Biwakschachtel, einem Felsvorsprung oder einer Höhle umsehen. Hände weg von nassen Kletterseilen, Gittern oder feuchten Felswänden - all das kann den Strom eines Blitzes in den Körper leiten.

Radler und Motorradfahrer: Weg vom Zweirad!

Radfahrer sollten bei einem Gewitter sofort absteigen und einen Mindestabstand von fünf Metern zwischen sich und ihren metallenen und damit leitenden fahrbaren Untersatz bringen. Für Motorradfahrer gilt dasselbe. In einem Wald mit gleichmäßig hohem Baumbestand ist man ziemlich sicher, wenn man den Waldrand und die Nähe besonders hoher Bäume meidet, schreibt der Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (ABB) des VDE, des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik: "Hocken Sie sich im Wald in einem Mindestabstand von etwa drei Metern von Stämmen und Astspitzen hin und verzichten Sie lieber auf den Regenschutz unter tiefhängenden Ästen!"

So verhalten Sie sich bei Gewitter richtig:

Versuchen Sie, nicht der höchste Punkt im Gelände zu sein - suchen Sie eine Mulde, einen Hohlweg oder einen Felsvorsprung.

Abstand zu anderen Personen: mindestens fünf Meter.

Hocken Sie sich hin - mit geschlossenen Beinen. Umfassen Sie Ihre Knie. Auf keinen Fall hinlegen!

Meiden Sie nicht nur Eichen und Buchen und andere Bäume, sondern auch Aussichtstürme, Masten, Metallzäune und anderes Metallenes.

Quelle: Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (ABB) des VDE